Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları ve konusu

Haberin Devamı

Bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanan 2013 yapımı Düğün Dernek serinin ilk filmiyle yer alıcak. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmi nerede çekildi? İşte, Düğün Dernek oyuncuları ve konusu...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

Haberin Devamı

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural / Tüpçü Fikret

Murat Cemcir / Çeto

Rasim Öztekin / İsmail

Şinasi Yurtsever/ Yılmaz

Barış Yıldız/ Muallim Saffet

Ulaş Torun/ Torun Damat

Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi

Kemal İnci/ Amca

Devrim Yakut/Hatice

Erol Aksoy/ Nazmi Emmi

Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.