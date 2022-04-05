Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları ve konusu

Bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanan 2013 yapımı Düğün Dernek serinin ilk filmiyle yer alıcak. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmi nerede çekildi? İşte, Düğün Dernek oyuncuları ve konusu...
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.
DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural / Tüpçü Fikret
Murat Cemcir / Çeto
Rasim Öztekin / İsmail
Şinasi Yurtsever/ Yılmaz
Barış Yıldız/ Muallim Saffet
Ulaş Torun/ Torun Damat
Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi
Kemal İnci/ Amca
Devrim Yakut/Hatice
Erol Aksoy/ Nazmi Emmi
Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.