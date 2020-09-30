Düğün Dernek 2: Sünnet filmi nerede çekildi? İşte Düğün Dernek 2: Sünnet'in konusu ve oyuncuları
Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in rol aldığı film, komediseverlerin sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Filmi televizyon ekranlarında izleyen vatandaşlar, çekimlerin nerede yapıldığını ve filmin genel konusunu merak ediyor. İşte, bu kapsamda merak edilenler...
Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. 2015 yılında vizyona giren filmin konusu da oldukça ilgi çekici. İşte, Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu...
İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.
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