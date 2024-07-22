Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi 2015 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki filmin çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler?

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Rasim Öztekin

Barış Yıldız

Devrim Yakut

İnan Ulaş Torun

Şinasi Yurtsever

Erdal Tosun

Açalya Samyeli Danoğlu

Ayhan Taş

Ferit Aktuğ

Tuna Kırlı

Giray Altınok

Alper Kadayıfçı

Nükhet Duru

Mustafa Keser

Zahide Yetiş

Murat Sağlam