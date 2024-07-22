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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ne zaman çekildi Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 16:47

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in başrolde yer alan filmin senaryosu Selçuk Aydemir'e ait. Star TV ekranlarında yayınlanacak filmde ekibin yeni macerasını anlatıyor. Peki Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi 2015 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki filmin çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler?

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI

Ahmet Kural
Murat Cemcir
Rasim Öztekin
Barış Yıldız
Devrim Yakut
İnan Ulaş Torun
Şinasi Yurtsever
Erdal Tosun
Açalya Samyeli Danoğlu
Ayhan Taş
Ferit Aktuğ
Tuna Kırlı
Giray Altınok
Alper Kadayıfçı
Nükhet Duru
Mustafa Keser
Zahide Yetiş
Murat Sağlam

 

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