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Düğüm Salonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosu ve özeti

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#Düğüm Salonu#Düğüm Salonu Filmi#Düğüm Salonu Oyuncuları
Düğüm Salonu oyuncuları kimler, konusu nedir Düğüm Salonu oyuncu kadrosu ve özeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 17:38

Düğüm Salonu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Düğüm Salonu filminin kadrosunda İrem Sak, Emre Karayel gibi isimler yer alıyor. İşte, Düğüm Salonu oyuncuları ve konusu...

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Düğüm Salonu oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Düğüm Salonu filminde iki eski sevgili bir düğün salonunda karşılaşır ve birbirlerine karşı hâlâ romantik hisler beslediklerini fark eder. Tek sorun, az önce başkalarıyla evlenmiş olmalarıdır. İşte, Düğüm Salonu konusu ve oyuncuları...

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU

Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI

İrem Sak

Gonca Vuslateri

Emre Karayel

Şahin Irmak

Onur Buldu

Duygu Yetiş

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#Düğüm Salonu#Düğüm Salonu Filmi#Düğüm Salonu Oyuncuları

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