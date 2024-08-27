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Düğüm Salonu oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi? İşte Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

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Düğüm Salonu oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi İşte Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 17:30

Düğüm Salonu oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Düğüm Salonu filmi ekrana gelecek. Peki Düğüm Salonu oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi? İşte Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

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Düğüm Salonu filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Düğüm Salonu konusu nedir? sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Düğüm Salonu oyuncuları arasında İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Şahin Irmak gibi isimlerin bulunduğu Düğüm Salonu bu akşam izleyici ile buluşacak. Düğüm Salonu ne zaman çekildi? İşte film ile ilgili merak edilenler…

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU

Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.

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Düğüm Salonu oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi İşte Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI

İrem Sak

Gonca Vuslateri

Emre Karayel

Şahin Irmak

Onur Buldu

Duygu Yetiş

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