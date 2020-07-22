Düğüm Salonu filminin konusu ne? İşte Düğüm Salonu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı filmde; İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon ve Nilgün Belgün gibi isimler rol alıyor. Peki, Düğüm Salonu filminin konusu ne?
Hakan Algül'ün yönettiği, 'Düğüm Salonu', iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğünde yaşanan olaylar etrafında dönüyor. İşte, Düğüm Salonu filminin konusu...
Tamamen farklı hayatlar kurmanın eşiğine gelmiş iki eski sevgili, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir... Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez; iki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle