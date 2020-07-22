MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDüğüm Salonu filminin konusu ne? İşte Düğüm Salonu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Düğüm Salonu filminin konusu ne? İşte Düğüm Salonu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Düğüm Salonu filminin konusu ne? İşte Düğüm Salonu'nun konusu ve oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düğüm Salonu filminin konusu ne? İşte Düğüm Salonu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
Abone Olgoogle-news

Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı filmde; İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon ve Nilgün Belgün gibi isimler rol alıyor. Peki, Düğüm Salonu filminin konusu ne?

Hakan Algül'ün yönettiği, 'Düğüm Salonu', iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğünde yaşanan olaylar etrafında dönüyor. İşte, Düğüm Salonu filminin konusu...

Tamamen farklı hayatlar kurmanın eşiğine gelmiş iki eski sevgili, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir... Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez; iki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle