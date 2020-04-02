Oyuncu kadrosu dikkat çekiyor: Dudullu Postası ne zaman çekildi? Dudullu Postası oyuncuları kimler, konusu ne?

Kanal D ekranları ile TV'de ilk kez yayınlanacak Dudullu Postası oyuncuları ile gündemde yer alıyor. Mucize Doktor dizisi ile tanınan Taner Ölmez, ekranların sevilen yüzleri Güven Kıraç ve Erkan Can ve Yüksek Sosyete dizisiyle bilinen Hazar Ergüçlü, Dudullu Postası dizisinin oyuncuları arasında yer alacak. Peki, Dudullu Postası ne zaman ve nerede çekildi? İşte, absürd komedi Dudullu Postası'nın konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

Birbirinden önemli oyuncuları bir araya getiren Dudullu Postası, konusu ile de dikkat çekiyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Dudullu Postası, gazetecilik yapmak için ekip toplamaya çalışan Asım'ın mücadelesini ekrana getiriyor. Peki, Dudullu Postası oyuncuları kimdir? Dudullu Postası ne zaman çekildi?

Dudulu Postası, 2018 yılında çekildi ve sadece dijital platformlarda yer aldı. İstanbul Dudullu'da çekilen dizinin oyuncuları arasında pek çok isim yer alıyor.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI ARASINDA KİMLER VAR?

14 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, ÖzgürEmre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder ve Fuat Mete’ye ait Dudullu Postası’nın senaryosunu ise Funda Alp ve Yiğit Sertdemir kaleme aldı.

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.