Dudullu Postası ne zaman başlayacak? Dudullu Postası oyuncuları kimler, konusu ne?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Dudullu Postası dizisinin ne zaman başlayacağı, dizinin tanıtım fragmanlarının yayınlanmasıyla araştırılmaya başlandı. Polisiye ve absürd komedi türünde yer alan Dudullu Postası'nda eğlenceli konusu kadar oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte, Dudullu Postası oyuncuları, konusu ve başlayacağı tarihle ilgili merak edilenler.

DUDULLU POTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sıra dışı semtin, sıra dışı insanlarını anlatan, yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği “Dudullu Postası”, 2 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal Dekranında izleyicisi ile buluşacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

14 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, ÖzgürEmre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

KONUSU NE?

Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder ve Fuat Mete’ye ait Dudullu Postası’nın senaryosunu ise Funda Alp ve Yiğit Sertdemir kaleme aldı.

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.