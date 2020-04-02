Dudullu Postası bu akşam başlıyor...

14 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor. Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!

Dudullu Postası, sıra dışı bir mahallede geçen komik hikayesi ile 2 Nisan Perşembe (bu akşam) saat 20.00'de Kanal D’de…