Dudullu Postası 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çarşı karışıyor

Erkan Can, Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Bülent Şakrak, Taner Ölmez, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Dudullu Postası 2 Nisan akşamı 1. bölümü ile yayınlandı. Dijital platform üzerinden daha önce yayınlanan, televizyonda ilk kez ekranlara gelen dizinin ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. İşte, Dudullu Postası 2. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asım, "Dudullu Postası" adlı gazetenin konusunu "Halkla bütünleştirmek!" olarak belirliyor ve ortalık karışıyor! Gazete çalışanları konunun altından girip, üstünden çıkıyorlar ve komik komik maceralara atılıyorlar! Tayfur ise, aşkitosu Melis'e babasına yapmak istediği sürprizi gösteriyor ve sürprizin saçmalığı ile suratına tatlı bir şamar alıyor...