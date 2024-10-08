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'Dublörün Dilemması' tiyatro sahnesinde

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#Dublörün Dilemması#Atlas Tiyatro Araştırmaları#Murat Menteş
Dublörün Dilemması tiyatro sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 08:08

YAZAR Murat Menteş’in ‘Dublörün Dilemması’ kitabı, Atlas Tiyatro Araştırmaları tarafından sahneye taşınıyor.

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Sercan Özinan’ın uyarlayıp yönettiği oyun, 21 Ekim Pazartesi akşamı Baba Sahne’de perde açacak.

Oyuncu kadrosunda Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Ediz Akşehir ve Tekin Ezgütekin’in yer aldığı ‘Dublörün Dilemması’, Nuh Tufan’ın başından geçen absürt ve trajikomik bir öyküyü konu alıyor.

Konservatuvarı terk ettikten sonra para kazanmak için çeşitli işlere girişen ancak bir türlü dikiş tutturamayan Nuh, yakın arkadaşının buluşuyla kendisini hiç beklemediği olaylar silsilesinin içinde buluyor.

Dublörün Dilemması tiyatro sahnesinde

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#Dublörün Dilemması#Atlas Tiyatro Araştırmaları#Murat Menteş

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