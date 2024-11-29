Dubai’den ödül aldı

Haberin Devamı

Özdemir törende “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Son projeleri başta olmak üzere tüm oyunculuk performansları için ödüllendirilen Özdemir, heyecanını paylaştığı konuşmasında “İsmim açıklandıktan sonra çokça mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu tekrar tekrar fark ettirdiniz. Buradaki ilk ödülüm. Tekrar görüşmek üzere” dedi. İzleyicilere bir de sürpriz yapan oyuncu “Bu harika ödül için teşekkür ederim” cümlesini Arapça söyledi.

Instagram’da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir törenden karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Özdemir’in pozları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.