Dubai'de endişeli bekleyiş sürüyor... Oyuncu İlker Ayrık ile Şevket Çoruh mahsur kaldı

Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 15:39

ABD–İran hattında artan gerilim, Orta Doğu’daki hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede süren askeri hareketlilik nedeniyle bazı hava sahalarının geçici olarak kapatıldığı, özellikle Körfez ülkelerinde uçuş iptallerinin yaşandığı bildirildi.

Bu gelişmelerden etkilenen isimler arasında oyuncu İlker Ayrık ve Şevket Çoruh da yer aldı. Tiyatro oyunu için Dubai’de bulunan iki oyuncu, sefer iptalleri nedeniyle Türkiye’ye dönemedi.

“Ailem de benimle beraber”

İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. 27 Şubat itibarıyla Dubai’ye gittiklerini ifade eden Ayrık, dönüş planlarının uçuş iptalleri nedeniyle ertelendiğini kaydetti.

Ayrık paylaşımında, “27 Şubat itibarıyla Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.” ifadelerini kullandı.

İlker Ayrık’ın, “Bir Baba Hamlet” oyununu meslektaşı Şevket Çoruh ile birlikte sahnelediği, Çoruh’un da Dubai’de mahsur kaldığı öğrenildi.

 

