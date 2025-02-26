Dubai çıkarması

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Arap seyircilerin Türk dizilerini bu kadar sıkı takip etmesi güzel



“Antrenör” dizisinin başrol oyuncuları Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ büyük ilgi gördü.

Yurtdışı basınına röportaj veren Öznur Serçeler, “Dubai’de olduğumuzu görünce, ‘Hoş geldiniz’ diye birçok mesaj aldık, çok mutlu oluyoruz. Arap seyircilerin Türk dizilerini bu kadar sıkı takip etmesi güzel. Aynı kültürü paylaşıyoruz, bazı ortak noktalarımız var” dedi.

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tabii’nin “Çırak” dizisinde rol alan Damla Sönmez lansmanda hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Tabii’nin iddialı yapımı “Siyah Bere” dizisinde bir tank komutanını canlandıran İlhan Şen, yapımcılar Sadi Canpolat, Mehmet Canpolat ve Gürkan Uygun ile poz verdi.

Zafer Algöz gecede oyuncu dostu Gürkan Uygun’la hatıra fotoğraı çektirdi.

Dizi ve film yapımcısı Timur Savcı ünlü oyuncular Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Burak Sağyaşar’la selfie çekti.

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“Mehmed: Fetihler Sultanı” başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu davete “Siyah Bere” dizisinde rol alan eşi Özge Gürel ile katıldı. Özge Gürel, Amor Gariboviç imzalı elbise giydi.

“Harman Yeri” dizisinin başrol oyuncuları Berk Oktay ve Gülsim Ali de lansmana katılan isimler arasındaydı. Gülsim Ali gecede ünlü modacı Hakan Yıldırım imzalı bir elbise giydi.