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Dubai çıkarması

Güncelleme Tarihi:

#Tabii#Dubai#TRT
Dubai çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:11

TRT’nin dijital platformu olan Tabii, dünya lansmanını önceki akşam Dubai’de yaptı. Grand Hyatt Dubai Hotel’de düzenlenen lansmana paltformda dizileri yayınlanan birçok ünlü isim katıldı.

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Arap seyircilerin Türk dizilerini bu kadar sıkı takip etmesi güzel

“Antrenör” dizisinin başrol oyuncuları Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ büyük ilgi gördü.

Dubai çıkarması

Yurtdışı basınına röportaj veren Öznur Serçeler, “Dubai’de olduğumuzu görünce, ‘Hoş geldiniz’ diye birçok mesaj aldık, çok mutlu oluyoruz. Arap seyircilerin Türk dizilerini bu kadar sıkı takip etmesi güzel. Aynı kültürü paylaşıyoruz, bazı ortak noktalarımız var” dedi.

Dubai çıkarması

tabii’nin “Çırak” dizisinde rol alan Damla Sönmez lansmanda hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

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Dubai çıkarması

Tabii’nin iddialı yapımı “Siyah Bere” dizisinde bir tank komutanını canlandıran İlhan Şen, yapımcılar Sadi Canpolat, Mehmet Canpolat ve Gürkan Uygun ile poz verdi.

Dubai çıkarması
Zafer Algöz gecede oyuncu dostu Gürkan Uygun’la hatıra fotoğraı çektirdi.

Dubai çıkarması
Dizi ve film yapımcısı Timur Savcı ünlü oyuncular Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Burak Sağyaşar’la selfie çekti.

Dubai çıkarması

“Mehmed: Fetihler Sultanı” başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu davete “Siyah Bere” dizisinde rol alan eşi Özge Gürel ile katıldı. Özge Gürel, Amor Gariboviç imzalı elbise giydi.

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Dubai çıkarması

“Harman Yeri” dizisinin başrol oyuncuları Berk Oktay ve Gülsim Ali de lansmana katılan isimler arasındaydı. Gülsim Ali gecede ünlü modacı Hakan Yıldırım imzalı bir elbise giydi.

Dubai çıkarması

Nefise Karatay kırmızı elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasındaydı.

Dubai çıkarması

Birkan Sokullu ve Devrim Özkan’ın başrolde olduğu tabii’nin “P.A.Y.” adlı yeni dizisinin oyuncuları lansmanda boy gösterdi. Devrim Özkan rol arkadaşları Birkan Sokullu, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir’le çekilen karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

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#Tabii#Dubai#TRT

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