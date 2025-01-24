Önce büyük kızlarını yuvadan uçurmuşlardı... Ünlü çifte beş ay sonra ikinci torun sevinci

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Şimdi de yuvadan uçurdukları ilk çocukları bir bebek bekliyor. Özetle ünlü çift altı ay sonra bir kez daha torun sevinci yaşadığını bütün dünyaya ilan etti.

İKİNCİ TORUN HABERİNİ BÖYLE DUYURDU

Bu sözünü ettiğimiz mutlu çift Ürdün Kralı Abdullah ile Ürdün Kraliçesi Rania…

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında büyük oğulları Prens Hüseyin ile Rajwa Alsahif'in kızları İman'ın doğumuyla büyük bir sevince boğulan çift, yakın bir gelecekte ikinci torunlarına kavuşacak...

Kraliçe Rania, 2023 yılının mart ayında evlenen büyük kızı İman ile damadı Jameel Thermiotis'in ilk bebeklerini beklediğini sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Rania, bunun için de ilginç bir fotoğraf seçti. Rania'nın paylaştığı fotoğrafta kızı İman ile damadı Jameel, bir kumsalda karşı karşıya dururken görülüyor. Tam gün batımında çekilen o pozda İman'ın karnının belirginliği de dikkatlerden kaçmıyor.

İKİSİ DE KALBİMİN DEĞERLİSİ... AMA GELECEK OLAN DAHA KIYMETLİ

Kraliçe Rania bu romantik poz eşliğinde bir de kısa ama çok şey anlatan bir mesaja yer verdi paylaşımında. "İkisi de benim kalbimin değerlisi.. Ama gelecek olan daha kıymetli. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.

Kraliçe Rania'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın iki kızından büyüğü olan İman, Jameel Thermiotis ile 2023 yılının mart ayında Amman'da evlendi. Genç çiftin düğünü Ürdün TV'sinden naklen yayınlandı.

DAMAT VENEZUELA DOĞUMLU

Gelin İman, nikahın kıyılacağı mekana ağabeyi Prens Hüseyin'in kolunda gitti. Davetlilerin huzurunda kıyılan nikahın ardından düğünün eğlence kısmına geçildi. Artık resmen karı-koca olan İman ile Jameel'i, Ürdün'ün yerel şarkılarını seslendiren bir grup karşıladı. Ardından da düğün başladı.

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Prenses İman ile Jameel Thermiotis, geçen yılın yaz aylarında nişanlandılar. Mutlu haberi gelinin annesi Rania, Instagram hesabından duyurdu. Nikahın ardından Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, kızları İman ve damatları Jameel ile birlikte poz verdi.

Venezuela doğumlu bir iş insanı olan Jameel Alexander Thermiotis, Prenses İman'dan üç yaş büyük, yani 28 yaşında. Ürdün sarayının damadı, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından. Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesi ise Corina Hernández.

BABAANNESİNİN TACINI TAKTI: Gelinliğin en çok konuşulan ayrıntısı ise başındaki taç oldu. O zarif taç, bir zamanlar Kral Hüseyin'in yani dedesinin eşi Muna El Hüseyin'in başını süslüyordu. Özetle, gelin Iman, babaannesinin tacını ödünç almış oldu düğününde.

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DAMADA ADINI KRALİÇE RANİA VERDİ

Damadın doğum adı Dimitros Alexander Thermiotis. Neden "Jameel (Cemil) adını aldığına gelirsek...

Yunan basınında yer alan haberlere göre aslında dedesinin adı olan Dimitri'yi taşıyan damat Thermiotis, uluslararası alandaki işleri sırasında "Jimmy" ismini kullanıyordu.

Kızı Iman'ın erkek arkadaşı olarak tanıdığı genç adama, Kraliçe Rania ise Jameel (Cemil) diye hitap etmeye başladı.

Thermiotis'in, Ürdün kralının kızıyla evlenebilmek için dinini değiştirip Müslüman olduğunu da hatırlatalım yeri gelmişken.

Bu değişikliğin ardından, Ürdün sarayının damadı Jameel ismini kullanmaya başladı. Bir başka deyişle artık damadı herkes Kraliçe Rania'nın, yani kayınvalidesinin ona seslendiği ismiyle tanıyor.

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ABD'DE TANIŞTILAR

Genç çiftin nerede tanıştığına gelirsek..

Iman ile Jameel, ABD'de, genç kızın, eğitim gördüğü Georgetown Üniversitesi'ni bitirdiği dönemde tanıştı.

İki genç ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tuttular. Sonra Thermiotis, Iman'a evlenme teklif etmeye karar verdi.

Evliliğe uzanan ilk adım olarak da Iman'ın babası Kral 2. Abdullah ve annesi Kraliçe Rania'dan bunun için izin istedi. Birkaç hafta önce de gençler, mutlu sona ulaştı.

Rania ile Abdullah'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ağustos ayında bir kız bebekleri olmuştu. O bebeğe de halası gibi İman adı verildi. Rania önce babaanne oldu yakında da anneanne olacak.