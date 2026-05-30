Dua Lipa muradÄ±na eriyor: Haftaya dÃ¼ÄŸÃ¼n var

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en yÄ±l niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Ä°talya'da yapÄ±lacak bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirecek.

Ã‡iftin cephesinden gelen haberlere gÃ¶re 30 yaÅŸÄ±ndaki Lipa ile 36 yaÅŸÄ±ndaki Turner'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gelecek hafta cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak. ÃœnlÃ¼ konuklarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek.

Â

Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Elton John'un da konuk olarak bulunacaÄŸÄ± belirtiliyor. Hatta ÅŸarkÄ±cÄ±, iki gencin bu Ã¶zel anlarÄ±nÄ± sesiyle ve ÅŸarkÄ±larÄ±yla renklendirebilir.

AslÄ±nda Lipa ile Turner daha sakin ve sade bir tÃ¶ren hayal ediyordu. Fakat iÅŸler giderek gÃ¶steriÅŸli ve gÃ¼nlerce sÃ¼ren bir dizi kutlamaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

HazÄ±rlÄ±klar iÃ§in Dua Lipa ile Callum Turner birden fazla geniÅŸ mekan kiraladÄ±. Ancak gÃ¼venlik nedeniyle bu mekanlar gizli tutuluyor. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n mekanÄ± da kamuoyuna aÃ§Ä±klanmÄ±yor.

Dua Lipa ile Callum Turner, Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r birlikte. Ã–nceleri aÅŸklarÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak tutan ikili, sonra her yerde el ele gÃ¶z gÃ¶ze gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.

GeÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda Lipa, bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda haklarÄ±nda Ã§Ä±kan niÅŸan sÃ¶ylentilerini doÄŸruladÄ±.Â