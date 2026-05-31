Ünlü çift nikahlandı: Düğün haftaya

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 21:11

Geçen yıl haziran ayında nişanlandıklarını açıklayan şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner artık resmen evli bir çift.

30 yaşındaki Lipa ile 36 yaşındaki Callum Turner'ın nikahı Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da kıyıldı.

Sadece ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törende Lipa, klasik bir gelinlik yerine smokin esintili etek ile ceket giydi. 

Dua Lipa'nın üzerindeki kıyafette ünlü modacı Schiaparelli'nin imzası vardı.

Boynuna ünlü bir markaya ait bir gerdanlık takan Lipa, nikah kıyafetini geniş kenarlı bir şapkayla tamamladı.

Şarkıcı beyaz eldivenleriyle gelin çiçeğini de ihmal etmedi.

Callum Turner ise koyu lacivert takım elbisesiyle aynı renkte gömlek giyip kravat taktı.

DÜĞÜN HAFTAYA SİCİLYA'DA
Nikah salonundan el ele çıkan ünlü çiftin mutluluktan uçtuğu da gözlerden kaçmadı.

Dua Lipa ile Callum Turner, önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo'da üç günlük bir düğün yapacak.

Lipa nikah kıyafetiyle bundan yıllar önce evlenen döneminin ünlü modeli Bianca Jagger'a da bir "selam" gönderdi.

Bianca Jagger, Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile evlendiği 1971 yılında Yves Saint Laurent marka bir beyaz etek ceket takım giymişti. Başında da tıpkı Dua Lipa gibi geniş kenarlı bir şapka vardı. Lipa'nın nikah kıyafeti de bu ikonik nikah kıyafetine benzetildi.

