54 yıllık 'mafya' düğününden sonra yapılan en görkemli düğün olacak! Büyük günde giyeceği gelinlik için uykuları kaçtı

Ama belli ki bunu söyleyenler biraz erken davrandı. Çünkü sahnelerin bir başka ünlüsü elini çabuk tuttu ve iddialara göre önümüzdeki hafta sonu evleniyor.

'SADE OLACAK' DEMİŞTİ AMA GÖRKEMİ ŞİMDİDEN GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Dua Lipa bu ünlü...

30 yaşındaki Lipa ile 36 yaşındaki oyuncu nişanlısı Callum Turner, önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Sicilya adasında evlenmeye hazırlanıyor. Onlar net ve resmi bir açıklama yapmadı ama konuyla ilgili haberler çoktan basına sızmış durumda.

Artık en ciddi yayın organlarının manşetlerinde bile yer alan haberlere göre, Dua Lipa ile Callum Turner, Sicilya'nın başkenti Palermo yakınlarındaki Bagheria kasabasında çok şık bir düğünle evlenecek.

GÖSTERİŞLİ VE TARİHİ BİR VİLLA SEÇTİLER

Düğün için seçilen yer de bu görkemin altını kalın ve renkli çizgilerle çizecek türden.

Dua ile Callum, bölgenin en görkemli villası olan ve geçmişi 17'nci yüzyıla kadar uzanan Villa Valguerna'da hayatlarını resmen birleştirecek.

Aslında geçen yıl Callum Turner ile nişan haberini doğrulayan Dua Lipa, sade bir düğün istediklerini söylemişti. Ama görünüşe göre durum bunun tam tersi.

İddialara göre Dua Lipa ile Callum Turner, gösteri dünyasının ünlülerinden oluşan kalabalık bir davetli grubunu ağırlayacak.





LÜKS OTELİN SUİTLERİNDE KONUKLARINI AĞIRLAYACAKLAR

Bu ünlüler de önümüzdeki perşembe gününden itibaren Palermo'ya gitmeye başlayacak. Genç çift bunun için de lüks Villa Igiea Oteli'nde bir dizi süiti rezerve etmiş durumda.

Dua Lipa ile Callum Turner'ın düğünü cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek. Klasik ünlü düğünleri gibi bir başka deyişle.

İki genç sanatçının evlilik töreni sadece magazin meraklılarını değil Sicilya halkını da heyecanlandırmış durumda.





54 YIL SONRA EN GÖRKEMLİ DÜĞÜN:Hatta gözlemciler de bu konuda ilginç bir benzetme yapıyor. Onlara göre Dua Lipa ile Callum Turner'ın düğünü, 1972 yapımı 'Godfather' (Baba) filminde Al Pacino'nun oynadığı Michael Corleone ile Simonetta Stefanelli'nin hayat verdiği Apollonia Vitelli karakterinin düğününden sonra adada yapılacak en gösterişli tören olacak.





GELİNLİK BÜYÜK MERAK KONUSU

Bu arada düğünle ilgili en çok merak edilen bir başka ayrıntı da Dua Lipa'nın giyeceği gelinlik. Ya da daha doğrusu giyeceği bir dizi gelinlik. Çünkü günler süren ünlü düğünlerinde gelenek böyle.

Bir tane ana gelinlik, sonraki eğlence kısmında da bir ya da iki farklı gelinlikle yarışacak elbise.

Tatillerini genellikle İtalya'ya geçiren ve bu ülkeye olan sevgisiyle bilinen Dua Lipa'nın bu konuda ünlü modacı Donatella Versace'nin desteğini aldığı söyleniyor.

DÜĞÜNLERİ UNUTULMASIN İSTİYORLAR

Çifte yakın kaynaklara göre düğünün planlanması kısmında Dua Lipa ile Callum Turner da aktif olarak rol aldı. Hayatlarını birleştirecekleri törenin olabildiğince akılda kalıcı olmasını istiyorlar.

Dua Lipa ile Callum Turner, iki yılı aşkın bir süredir birlikte. Çift, aşklarını önceleri gizlese de sonra el ele kamera karşısına çıkmaya başladılar.

Başlarda kimse bu ilişkinin uzun ömürlü olacağına pek ihtimal vermedi. Ama Lipa, geçen yıl haziran ayında haklarında çıkan nişan söylentilerini doğruladı.

Bir dergiye verdiği röportajda "Birlikte yaşlanacağız, çok heyecanlıyım" dedi Arnavut asıllı şarkıcı.





TANIŞTIKLARINDAN BERİ İKİSİ DE MUTLULUKTAN UÇUYOR

Hatta Callum Turner ile ne kadar mutlu olduğunu da Harper's Bazaar'a verdiği röportajda anlattı: "Hiç olmadığım kadar mutluyum, bundan söz etmemek de kendime haksızlık yapmak gibi geliyor" diye konuştu.

Lipa ile Turner, ilk olarak Londra'da bir kafede tanışmıştı.

Dua Lipa, ünlü yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile yaşadığı ilişkiyle konuşulmuştu.

Fantastic Beast ile parlayan Callum Turner da en çok konuşulan ilişkisini oyuncu Vanessa Kirby ile yaşamıştı.