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Dream TV geri döndü

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#Dream TV#Demirören Medya#Fatih Uslu
Dream TV geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 08:25

Demirören Medya bünyesinde bulunan müzik kanalı Dream TV, bugün yayın hayatına yeniden başlıyor.

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‘Hayalini İzle’ sloganıyla 2003 yılında yayın hayatına başlayan kanal, 3 yıllık aranın sonunda D Smart 111. Frekans ve D Smart GO’dan izleyiciyle buluşacak.

Dream TV dünya listelerinin en iyi ve tüm zamanların unutulmaz kliplerini yayınlayacak.

Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, “Dream TV, 20 sene önce doğmuştu. Gençlerin vazgeçilmezi olan Dream TV ile bir dönem büyüdü. 3 yıl sonra yeniden yayına geçerek, gençlerin hayallerine eşlik etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Heyecanlıyız” dedi.

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#Dream TV#Demirören Medya#Fatih Uslu

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