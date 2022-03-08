Dream Türk ve Radyo D’de konuk yağmuru…

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Her Çarşamba saat 14.00’te Refik Sarıöz’ün sunduğu “Deşarj”ın bu haftaki konuğu başarılı müzisyen Ekin Uzunlar olacak. Sinan Akçıl ile düet yaptıkları son çalışması “Simsiyahım” ile müzik listelerine giriş yapan Uzunlar, çalışmalarının detaylarını dinleyicelere aktaracak.

Çarşamba günü saat 15.00’te Radyo D’de Hilal Özgani’nin sunduğu “Popüler D” programına son projesi Cemiyetler Gazinosu’nun ilk şarkısı olan “Ondan Vazgeçmem Ben” ile büyük beğeni toplayan başarılı şarkıcı Cem Belevi konuk olacak.



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