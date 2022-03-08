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Dream Türk ve Radyo D’de konuk yağmuru…

#Refik Sarıöz#Hilal Özgani#Popüler D
Dream Türk ve Radyo D’de konuk yağmuru…

Türkiye’nin sevilen radyo kanalı Radyo D ve müzik kanalı Dream Türk müzik dünyasının başarılı isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Her Çarşamba saat 14.00’te Refik Sarıöz’ün sunduğu “Deşarj”ın bu haftaki konuğu başarılı müzisyen Ekin Uzunlar olacak. Sinan Akçıl ile düet yaptıkları son çalışması “Simsiyahım” ile müzik listelerine giriş yapan Uzunlar, çalışmalarının detaylarını dinleyicelere aktaracak.

Çarşamba günü saat 15.00’te Radyo D’de Hilal Özgani’nin sunduğu “Popüler D” programına son projesi Cemiyetler Gazinosu’nun ilk şarkısı olan “Ondan Vazgeçmem Ben” ile büyük beğeni toplayan başarılı şarkıcı Cem Belevi konuk olacak.

Müzik ve daha fazlasının konuşulacağı bu programları kaçırmayın…

 

 

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#Refik Sarıöz#Hilal Özgani#Popüler D

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