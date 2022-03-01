Dream Türk ve Radyo D’de konuk yağmuru…

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Her Çarşamba saat 14.00’te Refik Sarıöz’ün sunduğu “Deşarj”ın bu haftaki konuğu başarılı müzisyen Elif Buse Doğan olacak. Sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan “Yalan Dünya” isimli türküye deep mix versiyonuyla yeni bir soluk getiren Elif Buse Doğan, şarkının çıkış hikayesini ve klip detaylarını programda dinleyiciler ile paylaşacak.

Radyo D’de Hilal Özgani’nin sunduğu ve her Çarşamba saat 15.00’te dinleyicilerle buluşan “Popüler D” programına ise son teklisi “Açmayalım” ile büyük beğeni toplayan başarılı şarkıcı Tuğba Yurt konuk olacak.

Müzik ve daha fazlasının konuşulacağı bu programları kaçırmayın…