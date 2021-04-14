Dramax dönemi başlıyor ve Türk yapımları dünyaya bağlanıyor

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından Demirören Medya bünyesinde yayına başlayan ve Türk yapımlarını dünyayla buluşturan platformu, Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı anlattı.

Yayınlandığı tarihlerde tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen, reyting rekorları kıran Türk dizileri şimdi tek bir platform üzerinden tüm dünyadaki erişimini artırıyor. 5.000 saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başlayan Dramax, tüm yapımları İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla yayınlıyor. Platforma önümüzdeki dönemde Rusça, Urduca ve İngilizce başta olmak üzere yeni dil seçenekleri de yüklenecek.

“Dramax Türk kültürünü dünyaya tanıtan en güçlü platform olacak”

Dramax’ın tüm dünyada Türk dizi sektörünün önemli yapımlarının, geniş kitlelere daha kolay ulaşabilmesi adına değerli bir atılım olduğunun altını çizen Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, “Türk dizileri uzun zamandır yurt dışındaki televizyonlara satılıyor ve bu alanda önemli başarılara imza atıyor. Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika’dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Demirören Medya Holding, konvansiyonel medyadaki faaliyetlerini sürdürürken, günün değişen şartları ve medya tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesini de dikkate alarak geliştirdiği yepyeni bir platformu, Dramax’ı bugün hayata geçiriyor. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak” dedi.

“Türk dizileri tüm dünyada ne zaman ve nerede istenirse izlenebilecek”

Bugüne kadar yurt dışına satılan dizilerin tamamının reytingleri toplandığında yaklaşık 550 milyon kişiye ulaşıldığını, Dramax ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4.6 milyar web kullanıcısı, 5.2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini aktaran Saygı, “Bugüne kadar ağırlıklı olarak Arapça ve İspanyolca konuşan topraklarda yaşayan izleyiciler, Türk dizilerine ülkelerindeki televizyon kanalları tarafından ulaşabildiler. Ancak dünya artık büyük göçlerin olduğu, insanların yaşamak ve çalışmak için başka ülkelere taşındığı bir coğrafya. Türk içerikleri artık yabancı ülkelerde sadece yayınlayan kanalın yayın saatinde izlenebilen diziler olmaktan çıkıp, yabancıların ‘ne zaman isterse, nerede isterse’ izleyebileceği bir hale dönüşecek” dedi.

Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, Kanal D’nin Dramax’ın sadece iştiraklerinden biri olduğunu söyleyerek Türkiye’deki tüm kanal ve hak sahiplerine de çağrıda bulundu. Saygı, “Dramax tamamen Demirören Medya’nın bir ürünüdür ve Kanal D de müşterilerinden birisidir. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, Türkiye’deki tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini Türkiye’nin içerik ihracat platformuna paydaş olmaya davet ediyoruz” şeklinde çağrısını ifade etti.

Kanalların yurt dışına satılıp devirlerini tamamlamış dizilerinin yanı sıra, bugüne kadar yurt dışına satışları gerçekleşmemiş, geçmiş dönemlere ait dizilerin de tekrar değer kazanacağını söyleyen Murat Saygı, “Dramax sayesinde bu içerikleri hiç izlememiş yepyeni kitlelere, çok büyük bir erişim ve farklı dil imkanlarıyla erişilecek. Sadece diziler değil; sinema ve televizyon filmleri, çocuk programları, yaşam ve belgesel sahibi olan tüm hak üretici ve sahipleri bu sistemden faydalanabilecek. Tek yapmaları gereken İspanyolca ve Arapça olarak dublajlı içerikler ile hak sahipliğini belgelemeleri” diye konuştu.

Dramax, içeriğiyle dizilere erişim ve dil seçenekleriyle büyük bir avantaj sağlarken tüm dünyadaki izleyicilere özel bir deneyim sunuyor. Platform, herhangi bir cihazdan içerik oynatmayı ve başka bir cihazdan devam etmeyi destekliyor.

Dramax’ta tekil ve aile paketi olarak 2 ayrı üyelik seçeneği bulunuyor; tekil paket 4,99 USD, aile paketi 8,99 USD olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyeliklerde 1 hafta ücretsiz deneme üyeliğinden yararlanabiliyor.

Teknik alt yapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dijital platform Dramax, www.dramax.tv, İOS ve Android mobil ve tablet uygulamalarından izlenebilecek.

Akıllı TV, Apple TV ve Android TV cihazlarından erişimin ise Dramax’ın ilk yılında kullanıma sunulması planlanıyor.

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