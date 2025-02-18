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‘Dracula’ oldu

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#Tamer Karadağlı#Dracula#Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
‘Dracula’ oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 08:15

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Dracula: Bir Dehşet Komedisi” oyununda Kont Dracula’yı canlandırdı.

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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula’yı sahnesine taşıdı.

Kont Dracula’yı Tamer Karadağlı’nın hayat verdiği oyunun prömiyeri önceki gün Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde yapıldı.

Tayfun Güneyer’in yönettiği oyunda, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını üstlendi. Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıyor.

‘Dracula’ oldu

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#Tamer Karadağlı#Dracula#Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

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