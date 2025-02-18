‘Dracula’ oldu

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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula’yı sahnesine taşıdı.
Kont Dracula’yı Tamer Karadağlı’nın hayat verdiği oyunun prömiyeri önceki gün Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde yapıldı.
Tayfun Güneyer’in yönettiği oyunda, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını üstlendi. Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıyor.