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Dr. Özlem Cankurtaran vefat etti! 'Keşke herkes tanısaydı seni'

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Dr. Özlem Cankurtaran vefat etti Keşke herkes tanısaydı seni
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 15:30

2015-2019 yılları arasında ÇABA Derneği başkanlığını da üstlenmiş olan Dr. Özlem Cankurtaran 54 yaşında hayatını kaybetti. Cankurtaran'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu!

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Acı haberi duyuran Çaba Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun."

Dr. Özlem Cankurtaran vefat etti Keşke herkes tanısaydı seni

ACI HABERİN ARDINDAN ÜNLÜLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefatının ardından ünlü isimler peş peşe başsağlığı mesajlarında bulundu.

Ali Sunal: Ne yazabilirim ki buraya veya yazacaklarıma burası yeter mi? Çok zor bir zamanımdı ilk tanışmamız. Hayata bağlılığı, bitmek bilmeyen sevgisi, bana olan inancı, dostluğu, sırdaşlığı ve her andan mutluluk ve eğlence çıkarmasıyla benim bu hayatta en yakınlarımdan biri hatta belki de en yakınım oldu. Nikah şahidim oldu. Yol arkadaşım oldu. Canım oldu. Cankurtaranım oldu.

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Dr. Özlem Cankurtaran vefat etti Keşke herkes tanısaydı seni

Bütün dostluğumuz sırasında sana siz dedim şimdi ilk ve son defa sen diyeceğim. Benim Özlemim Cankurtaranım iyi ki inadına beni çağırmışsın iyi ki bana kucak açmışsın iyi ki seni tanımışım. Sen iyi kilerin en güzelisin.

Arkanda bana zorlu bir görev bıraktın şimdi senin bu kadar insanın canı olmanı, cömertçe paylaştığın sevgini, zekanı, dostluğunu, kısacası harikalığını çocuklarıma eksiksiz anlatmam aktarmam gerek.

Keşke gitmeseydin de dünyadaki herkes seni tanısaydı. Ama işte cennette bile senin gibi bir meleğe ihtiyaç var demek ki… seni çok seviyorum.

 

Dr. Özlem Cankurtaran vefat etti Keşke herkes tanısaydı seni

Defne Samyeli: Çok üzgünüm, çok özleyeceğim.

Dr. Özlem Cankurtaran vefat etti Keşke herkes tanısaydı seni

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Demet Akbağ: Canım Özlem'im, yüzü güzel, kalbi güzel, dostluğu güzel arkadaşım, sana hep Özlem‘im dedim ama adının anlamının bu kadar değer kazanacağı hiç aklıma gelmezdi. Seni çok özleyeceğiz.

Berkay Şahin: İlk bebeğimizi de kucağımıza aldığımız o hastanede her anı her saniyeyi sıfır sıkıntı yaşamamız için elinden geleni yapan kalbi kendi harika biriydi. Çok çok üzüldüm... Rabbim geride kalanlara sabır versin mekanı cennet olsun.

DR. ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.

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İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber’de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.

 

 

 

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