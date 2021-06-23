Dr. Osman Büyükşen kimdir, uzmanlığı ne? İşte Müge Anlı'da ailesinin katilini arayan Dr. Osman Büyükşen hakkında bilgiler
Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, Dr. Osman Büyükşen 'e destek oldu. Peki, Dr. Osman Büyükşen kimdir, uzmanlığı ne? İşte Müge Anlı'da ailesinin katilini arayan Dr. Osman Büyükşen hakkında bilgiler
Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.
İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.
Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.