Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında, ne doktoru? İşte Doktor Osman Büyükşen'in biyografisi

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini, 2006-2012 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yılları arasında tamamlayan Osman Büyükşen, uzmanlık eğitimini İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı ve 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

FERYADI SES GETİRDİ

Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine başvurdu. Annesiyle babasının 3 yıldır çözülemeyen cinayetinde iki kardeşi ve yengesi şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen'in ferdayı ekran karşısındakileri de derinden etkiledi.

Ailenin gelini Betül'ün babası Muammer Büyüktorcan'ın canlı yayına bağlanmasıyla çiftin oğlu Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Büyüktorcan'ın sözleri karşısında Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.

Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.

"Müge Anlı'yı niye izliyorsunuz diye sordum, 6 ay sonra buraya çıktım"

Annesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükşen, seneler önce yaşadığı bir anıyı anlattı. Acılı evlat, "Bir gün televizyonda sizi izlediğini gördüm. Ne izliyorsunuz bunları dedim. Ama 6 ay sonra ben buraya çıktım. Kimse yarın ne yaşayacağını bilmiyor" diye konuştu.

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