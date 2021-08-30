Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'daki çığlığı ses getirmişti
Annesi Necla, babası Metin Büyükşen'in öldürülmesi ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Dr. Osman Büyükşen, katillerin bulunması için yetkililere seslenmişti. Çığlığı Müge Anlı'yı da derinden etkileyen Osman Büyükşen'in sözleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Osman Büyükşen, anne-babasının katillerinin bulunduğunu da sosyal medya hesabından duyurmuştu. Peki, Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında?
Dr. Osman Büyükşen, 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda dünyaya geldi.
İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır.