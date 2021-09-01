Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında? Dr. Osman Büyükşen'in biyografisi
Dr. Osman Büyükşen, son dönemlerde en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Çığlığı Müge Anlı'yı da derinden etkileyen Osman Büyükşen'in sözleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gören Osman Büyükşen, anne-babasının katillerinin bulunduğunu da sosyal medya hesabından duyurmuştu. Peki, Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında? Dr. Osman Büyükşen'in biyografisi
Dr. Osman Büyükşen, 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda dünyaya geldi.
İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır.