Dr. Orhan’ın objektifinden

SETTEN ÖZEL KARELER

Kanal D’nin salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi “Hekimoğlu”nun ekibi, ekranda olduğu gibi kamera arkasında da uyum içinde çalışıyor. Fotoğrafçılığa ilgisi olan Okan Yalabık, sette zaman zaman diğer oyuncuları fotoğraflıyor.



KARAVAN POZU



Oyuncular, o kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. “Hekimoğlu” ekibi böylece neşeli set ortamlarını sosyal hayatlarına taşıyor.

Okan Yalabık son olarak dizide genç doktorları canlandıran Kaan Yıldırım ve Aytaç Şaşmaz’ı karavanda fotoğrafladı. Oyuncu o kareyi Instagram’da paylaştı.





Okan Yalabık’ın başrolleri Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’la paylaştığı “Hekimoğlu”nun yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.



