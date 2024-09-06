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Dr. Ender Saraç: Kendime değil evladıma üzüldüm

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#Dr. Ender Saraç#Uzman Psikolog Esra Ezmeci#Doktor
Dr. Ender Saraç: Kendime değil evladıma üzüldüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 14:42

Günlerce oğlunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. Ender Saraç, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk oldu.

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 İlk defa bu konu hakkında konuşan Saraç'ın açıklamaları...

24 SAAT BOYUNCA KUSMAK İSTEDİM
-Bu benim imtihanımdı. İlk 24 saat büyük şok yaşadım ve yalnızca 24 saat boyunca kusmak istedim.

-Ülkede sekiz gün boyunca en çok konuşulan kişi oldum.

-Ağladım. 'Bunda da hep bir hayır vardır' dedim.

Dr. Ender Saraç: Kendime değil evladıma üzüldüm

KENDİME DEĞİL EVLADIMA ÜZÜLDÜM

-Kendime üzülmedim, evladıma üzüldüm. Sekiz aydır çocuklarımla görüştürülmüyorum.
ARTIK ERKEĞİN SÖZÜNÜN ÖNEMİ YOK

-Öyle kremler çıktı ki morluk ve yara izi yapılabiliyor. Kadının kocasına ya da sevgilisine tecavüz-şiddet suçlamasında bulunması artık çok kolay. Hatta erkeğin sözünün önemi yok. Kadın 'Çocuğu taciz ediyordu' dedikten sonra erkek hemen tutuklanıyor. O adamı cezaevinde öldürürler...

 

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#Dr. Ender Saraç#Uzman Psikolog Esra Ezmeci#Doktor

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