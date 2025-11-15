Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

Haberin Devamı

Kimi zaman bu rüya gerçek olur. Birbirini tamamlayan o iki ruh, iki kalp, doğanın kaçınılmaz kanunu "ölüm" gelinceye kadar el ele birlikte yaşarlar.

Elbette böyle bir durumda da insanın diğer yarısını kaybetmesi zordur. Ama yine de kocaman ve uzun bir ömür birlikte geçmiştir. İnsan elinde kalan sıcacık anılara sarılır.

Bir de bu kadar şanslı olmayanlar var... Tam aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu bulmuşken, daha birlikte yaşanacak uzun yıllar olduğunu düşünürken insanın sevdiği elinden uçar gider. O kadar kısa sürmüştür her şey.

Geride kocaman bir boşluk, yarım kalmış anılar bırakır böyle bir veda. Dayanmak için de gerçekten yürek ve sabır gerekir.

ONU DOYA DOYA SEVEMEDİ

Tıpkı ünlü oyuncu Sandra Bullock'a olduğu gibi.

Yaşadığı, aldatmayla sonuçlanan bir evliliğin ardından tam diğer yarısını bulduğuna sevinirken hiç ummadığı bir hastalık nedeniyle onu kaybetti Bullock.

"Hayatımın aşkı" dediği sevgilisi, hayat arkadaşı gözlerinin önünde eridi, sararıp soldu. Bunun sonucunda da kaçınılmaz zor veda geldi.

Bullock, geç bulup çabuk kaybettiği sevgilisi Bryan Randall'ın hayata vedasının ardından hala tam olarak kendine gelebilmiş değil.

ACISI DİNMEDİ, YAS BİTMEDİ

Ünlü oyuncu iki yıl önce bir ağustos günü hayata veda eden Bryan Randall'ın acısını hala dindiremedi, tuttuğu yas bir türlü bitmek bilmedi. Öyle ki artık sokağa çıkmak bile istemez oldu.

Nadiren insan içine karışan Bullock, geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Los Angeles'ta görüntülendi. Direksiyon başında oturan Bullock ile kızına sevimli köpekleri de eşlik etti.

Sandra Bullock'ın güneş gözlüklerini eksik etmediği ve kendisini görüntüleyen kameralara hiçbir tepki vermediği de görüldü.

BÖYLE BİR AŞKA DÜŞECEKLERİNDEN HABERLERİ YOKTU

Sandra Bullock ile Bryan Randall, ünlü yıldızın oğlunun doğum gününde tanıştı. Eski bir model olan Randall, daha sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. O gün tanıştılar ve aralarında bir yakınlaşma doğdu.

Tam da Oscar kazanmanın sevincini yaşarken kendisini aldatan eski eşi Jesse James'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini kimseye açmayan Bullock, Bryan Randall ile tanışınca kalbinin kapıları da yeniden açıldı.

Sonra ikisi de birbirleri için çok derin bir aşka düştüler. Bullock, ilerleyen yaşında aradığı aşkı bulmuştu. Fakat Randall'ın yakalandığı ALS hastalığı onların mutluluğunun yarım kalmasına neden oldu.

Bryan Randall, vücuttaki bütün sinir hücrelerini etkileyen bu hastalık nedeniyle önceki yıl ağustos ayında daha 57 yaşındayken hayata veda etti.

HASTALIĞI UZUN SÜRE SAKLADILAR

Üstelik iki sevgili bu hastalığı ve onun getirdiği zorlukları uzun süre kamuoyundan sakladılar. Bullock, üç yıl boyunca sevgilisinin bakımında etkin rol aldı.

Bu sağlık mücadelesini de aşklarını da meraklı gözlerden uzak yaşadı çift. Çünkü Bullock bu konuda sevgilisine söz vermişti. Sonuna kadar da bu sözüne sadık kaldı.

ÖLÜM ONLARI AYIRINCAYA KADAR AŞIK KALDILAR: Sandra Bullock ile Bryan Randall'ın büyük aşkı sadece sekiz yıl sürdü. Henüz çaresi bulunamayan bu hastalık iki aşığı birbirinden ayırdı. 2015 yılında başlayan ilişkileri 2023'te ölüm onları ayırıncaya kadar sürdü.

ESKİ EŞİNDEN BİR DE KIZI VARDI: Bryan Randall, Sandra Bullock'ın iki evlatlık çocuğu Louis ve Laila için de bir baba figürüydü. Hatta çocuklar ona "baba" diye sesleniyordu. Bu arkada Randall'ın eski evliliğinden Skylar adında bir kızı olduğunu da hatırlatalım.





ALDATILINCA EVLİLİĞİ BİTTİ: Sandra Bullock ilk eşi Jesse James ile 2005 yılında evlendi. Ama aldatıldığı için evlilik sadece beş yıl sürebildi. Boşanmanın ardından da Bryan Randall ile tanışıncaya kadar uzun süre kalbinin kapılarını kimseye açmadı.