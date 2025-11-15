×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

Güncelleme Tarihi:

#Sandra Bullock#Bryan Randall#ALS
Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 17:44

Dünya üzerinde herkes "ruh eşi" diye tanımlanan o kişiyi bulmak ister. Umut bu ya, er ya da geç beklediği o insanın karşısına çıkacağına inanır. Eğer söz konusu kişi fazlasıyla şanssız değilse bu da günün birinde gerçekleşir. Ruhunu tamamlayacak diğer yarısını bulur... Artık yapılacak tek şey vardır: Hayatın geri kalanını onunla geçirmek.

Haberin Devamı

Kimi zaman bu rüya gerçek olur. Birbirini tamamlayan o iki ruh, iki kalp, doğanın kaçınılmaz kanunu "ölüm" gelinceye kadar el ele birlikte yaşarlar.

Elbette böyle bir durumda da insanın diğer yarısını kaybetmesi zordur. Ama yine de kocaman ve uzun bir ömür birlikte geçmiştir. İnsan elinde kalan sıcacık anılara sarılır.

Bir de bu kadar şanslı olmayanlar var... Tam aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu bulmuşken, daha birlikte yaşanacak uzun yıllar olduğunu düşünürken insanın sevdiği elinden uçar gider. O kadar kısa sürmüştür her şey.

Geride kocaman bir boşluk, yarım kalmış anılar bırakır böyle bir veda. Dayanmak için de gerçekten yürek ve sabır gerekir.

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

Haberin Devamı

ONU DOYA DOYA SEVEMEDİ
Tıpkı ünlü oyuncu Sandra Bullock'a olduğu gibi.

Yaşadığı, aldatmayla sonuçlanan bir evliliğin ardından tam diğer yarısını bulduğuna sevinirken hiç ummadığı bir hastalık nedeniyle onu kaybetti Bullock.

"Hayatımın aşkı" dediği sevgilisi, hayat arkadaşı gözlerinin önünde eridi, sararıp soldu. Bunun sonucunda da kaçınılmaz zor veda geldi.

Bullock, geç bulup çabuk kaybettiği sevgilisi Bryan Randall'ın hayata vedasının ardından hala tam olarak kendine gelebilmiş değil.

Gözden KaçmasınMutlu evlilik için ne fedakarlıklar yapmışlardı...Ünlü çiftin yedi yıllık sıcacık yuvası dağılıyorMutlu evlilik için ne fedakarlıklar yapmışlardı...Ünlü çiftin yedi yıllık sıcacık yuvası dağılıyorHaberi görüntüle

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

ACISI DİNMEDİ, YAS BİTMEDİ
Ünlü oyuncu iki yıl önce bir ağustos günü hayata veda eden Bryan Randall'ın acısını hala dindiremedi, tuttuğu yas bir türlü bitmek bilmedi. Öyle ki artık sokağa çıkmak bile istemez oldu.

Nadiren insan içine karışan Bullock, geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Los Angeles'ta görüntülendi. Direksiyon başında oturan Bullock ile kızına sevimli köpekleri de eşlik etti.

Sandra Bullock'ın güneş gözlüklerini eksik etmediği ve kendisini görüntüleyen kameralara hiçbir tepki vermediği de görüldü.

Gözden KaçmasınEski eş düşman olur mu hiç Ünlü çift parasızlıktan boşandı... Şimdi bütün borçlarını beraber ödeyeceklerEski eş düşman olur mu hiç! Ünlü çift parasızlıktan boşandı... Şimdi bütün borçlarını beraber ödeyeceklerHaberi görüntüle

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

Haberin Devamı

BÖYLE BİR AŞKA DÜŞECEKLERİNDEN HABERLERİ YOKTU
Sandra Bullock ile Bryan Randall, ünlü yıldızın oğlunun doğum gününde tanıştı. Eski bir model olan Randall, daha sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. O gün tanıştılar ve aralarında bir yakınlaşma doğdu.

Tam da Oscar kazanmanın sevincini yaşarken kendisini aldatan eski eşi Jesse James'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini kimseye açmayan Bullock, Bryan Randall ile tanışınca kalbinin kapıları da yeniden açıldı.

Sonra ikisi de birbirleri için çok derin bir aşka düştüler. Bullock, ilerleyen yaşında aradığı aşkı bulmuştu. Fakat Randall'ın yakalandığı ALS hastalığı onların mutluluğunun yarım kalmasına neden oldu.

Haberin Devamı

Bryan Randall, vücuttaki bütün sinir hücrelerini etkileyen bu hastalık nedeniyle önceki yıl ağustos ayında daha 57 yaşındayken hayata veda etti.

Gözden KaçmasınÜnlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirimÜnlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirim!Haberi görüntüle

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

HASTALIĞI UZUN SÜRE SAKLADILAR
Üstelik iki sevgili bu hastalığı ve onun getirdiği zorlukları uzun süre kamuoyundan sakladılar. Bullock, üç yıl boyunca sevgilisinin bakımında etkin rol aldı.

Bu sağlık mücadelesini de aşklarını da meraklı gözlerden uzak yaşadı çift. Çünkü Bullock bu konuda sevgilisine söz vermişti. Sonuna kadar da bu sözüne sadık kaldı.

Gözden Kaçmasınİçini yakan evlat acısını kahkahasıyla gizledi: Son nefesinde vasiyet etti: Beni hep gülen yüzümle hatırlayınİçini yakan evlat acısını kahkahasıyla gizledi: Son nefesinde vasiyet etti: Beni hep gülen yüzümle hatırlayınHaberi görüntüle

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

ÖLÜM ONLARI AYIRINCAYA KADAR AŞIK KALDILAR: Sandra Bullock ile Bryan Randall'ın büyük aşkı sadece sekiz yıl sürdü. Henüz çaresi bulunamayan bu hastalık iki aşığı birbirinden ayırdı. 2015 yılında başlayan ilişkileri 2023'te ölüm onları ayırıncaya kadar sürdü.

Haberin Devamı

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

ESKİ EŞİNDEN BİR DE KIZI VARDI: Bryan Randall, Sandra Bullock'ın iki evlatlık çocuğu Louis ve Laila için de bir baba figürüydü. Hatta çocuklar ona "baba" diye sesleniyordu. Bu arkada Randall'ın eski evliliğinden Skylar adında bir kızı olduğunu da hatırlatalım.

Doyasıya sevemediği büyük aşkını toprağa vermişti... İki yıl geçti, acısı dinmedi... Sokağa bile çıkmak istemiyor

ALDATILINCA EVLİLİĞİ BİTTİ: Sandra Bullock ilk eşi Jesse James ile 2005 yılında evlendi. Ama aldatıldığı için evlilik sadece beş yıl sürebildi. Boşanmanın ardından da Bryan Randall ile tanışıncaya kadar uzun süre kalbinin kapılarını kimseye açmadı.

Gözden KaçmasınKendisi 82, nişanlısı 38 yaşında... Ünlü şarkıcının gençlik iksiriKendisi 82, nişanlısı 38 yaşında... Ünlü şarkıcının gençlik iksiri!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sandra Bullock#Bryan Randall#ALS

BAKMADAN GEÇME!