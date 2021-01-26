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Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Tuğçe kimdir, Özde'nin nesi oluyor?

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Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Tuğçe kimdir, Özde'nin nesi oluyor?
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Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Tuğçe Erdoğan oldu. Geçtiğimiz günlerde yarışmacı adayı olarak podyuma çıkan Tuğçe’yi gören bir diğer yarışmacı Özde büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Peki, Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Tuğçe Erdoğan kimdir, Özde'nin nesi oluyor?

Yarışmaya motosikletle gelmesiyle adından söz ettirdi. Aslen Sivaslı, doğma büyüme Mersinli ancak İstanbul’da yaşıyor. Tuğçe Erdoğan, Doya Doya Moda’ya katılma nedenini “Kendi tarzıma güveniyorum, duruşuma güveniyorum tarzıma güveniyorum” sözleriyle açıkladı.

Tuğçe Erdoğan, Özde’nin ilk okul arkadaşı çıktı. Tuğçe Erdoğan, aslen 3 sene kabin memuru olarak çalışmış. 29,5 yaşında olan yarışmacı kedi ve köpeğiyle yaşıyor. 11 yıldır motosiklet kullanıyor.

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