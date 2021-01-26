Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Tuğçe kimdir, Özde'nin nesi oluyor?

Yarışmaya motosikletle gelmesiyle adından söz ettirdi. Aslen Sivaslı, doğma büyüme Mersinli ancak İstanbul’da yaşıyor. Tuğçe Erdoğan, Doya Doya Moda’ya katılma nedenini “Kendi tarzıma güveniyorum, duruşuma güveniyorum tarzıma güveniyorum” sözleriyle açıkladı.



Tuğçe Erdoğan, Özde’nin ilk okul arkadaşı çıktı. Tuğçe Erdoğan, aslen 3 sene kabin memuru olarak çalışmış. 29,5 yaşında olan yarışmacı kedi ve köpeğiyle yaşıyor. 11 yıldır motosiklet kullanıyor.