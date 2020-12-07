Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Tuğba Karhan kimdir?
Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Tuğba Karhan oldu. Yarışmaya patenle giriş yapan Tuğba Karhan, yarışmanın ilk gününde kendisini tanıttı. Peki, Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Tuğba Karhan kimdir, kaç yaşında?
Yarışmaya İstanbul’dan katılan Tuğba Karhan, 23 yaşında ve aşçılık mezunu. Genç yarışmacı, Doya Doya Moda’ya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı: Tarzıma, stilime güveniyorum. Burada tamamen kendimi yansıtacağımı düşünüyorum. Erkekler sadece onlar için süslendiğimizi düşünüyorlar fakat bu konuda çok yanıyorlar. Kadınlar sadece hem cinsleri için süslenir. Bence moda kadınların vücut hatlarını, iç ve dış güzelliklerini ortaya çıkarma biçimidir.
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