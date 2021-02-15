Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif kimdir?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif, 24 yaşında ve aslen Ağrılı ancak İstanbul’da yaşıyor. Sanat bölümünü bitirdi ancak şu an yüksek lisans yapıyor. Grafik tasarım öğrencisi olan genç yarışmacı, 1. Sınıfta eğitimini sürdürüyor. Elif, Özde ve Birben'i gereksiz özgüvenli olmakla suçladı.