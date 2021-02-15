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Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif kimdir?
Doya Doya Moda'da yeni hafta yeni yarışmacılar ile başladı. Cuma günü elenen Fatma'nın yerine gelen kadın yarışmacı Elif Nil oldu. 15 Şubat tarihli bölümde Doya Doya Moda ekibine katılan Elif, hayatı ile ilgili merak edilenleri de açıkladı. Peki, Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif, 24 yaşında ve aslen Ağrılı ancak İstanbul’da yaşıyor. Sanat bölümünü bitirdi ancak şu an yüksek lisans yapıyor. Grafik tasarım öğrencisi olan genç yarışmacı, 1. Sınıfta eğitimini sürdürüyor. Elif, Özde ve Birben'i gereksiz özgüvenli olmakla suçladı.
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