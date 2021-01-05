Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu… İşte Kemal Doğulu’nun yerine gelen isim

Doya Doya Moda'nın yeni jürisi üyesi belli oldu. Kemal Doğulu’nun vedası ardından her gün yarışmaya farklı bir isim konuk olup yarışmacıları puanlıyordu. Doya Doya Moda’nın 4. Jüri üyesi 2 haftanın ardından netleşti. Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi geçtiğimiz günlerde programa konuk olarak katılan İvana Sert programın yeni jüri üyesi oldu.

Ivana Sert, sosyal medyada sevenlerine verdiği müjdenin ardından tebrik mesajları aldı. Gülşah Saraçoğlu da Ivana Sert'in jüride yer alacağını duyurduğu videosu büyük ilgi gördü.