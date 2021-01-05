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Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu… İşte Kemal Doğulu’nun yerine gelen isim

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Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu… İşte Kemal Doğulu’nun yerine gelen isim
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İki sezondur Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yer alacak yeni programı için yarışmadan ayrılmıştı. Kemal Doğulu’nun gözyaşlarıyla veda ettiği Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi kim oldu? İşte Doya Doya Moda’da Kemal Doğulu’nun yerine gelen isim…

Doya Doya Moda'nın yeni jürisi üyesi belli oldu. Kemal Doğulu’nun vedası ardından her gün yarışmaya farklı bir isim konuk olup yarışmacıları puanlıyordu. Doya Doya Moda’nın 4. Jüri üyesi 2 haftanın ardından netleşti. Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi geçtiğimiz günlerde programa konuk olarak katılan İvana Sert programın yeni jüri üyesi oldu.

Ivana Sert, sosyal medyada sevenlerine verdiği müjdenin ardından tebrik mesajları aldı. Gülşah Saraçoğlu da Ivana Sert'in jüride yer alacağını duyurduğu videosu büyük ilgi gördü.

Doya Doya Modanın yeni jürisi belli oldu… İşte Kemal Doğulu’nun yerine gelen isim

 

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