MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi İvana Sert oldu – Kemal Doğulu neden ayrılmıştı?
GeriTelevizyon Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi İvana Sert oldu – Kemal Doğulu neden ayrılmıştı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi İvana Sert oldu – Kemal Doğulu neden ayrılmıştı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi İvana Sert oldu – Kemal Doğulu neden ayrılmıştı?
Abone Olgoogle-news

Kemal Doğulu’nun duygusal vedası ardından yeni jüri üyesinin kim olacağı merak ediliyordu. Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi İvana Sert oldu. Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi “Aranan kan bulundu” sözleriyle duyuruldu. Peki, Kemal Doğulu neden ayrılmıştı?

Doya Doya Moda programından ayrılan Kemal Doğulu yerine jüri koltuğuna Ivana Sert oturdu. Böylece Doya Doya Moda jüri üyeleri tamamlandı. İvana Sert’in dahil olduğu Doya Doya Moda bölümü 18 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

Kemal Doğulu, Doya Doya Moda yarışmasına gözyaşları içerisinde veda etmişti. Doğulu ayrılık kararını şu sözlerle açıklamıştı: “Üzülerek bu koltuktan feragat ediyorum. Buradan ayrılmak üzüyor beni elbette ama daha iyi bir şey yapmak için ayrılıyorum. Güzel projelerle çıkacağım tekrar karşınıza.”
,

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle