Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi İvana Sert oldu – Kemal Doğulu neden ayrılmıştı?

Doya Doya Moda programından ayrılan Kemal Doğulu yerine jüri koltuğuna Ivana Sert oturdu. Böylece Doya Doya Moda jüri üyeleri tamamlandı. İvana Sert’in dahil olduğu Doya Doya Moda bölümü 18 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

Kemal Doğulu, Doya Doya Moda yarışmasına gözyaşları içerisinde veda etmişti. Doğulu ayrılık kararını şu sözlerle açıklamıştı: “Üzülerek bu koltuktan feragat ediyorum. Buradan ayrılmak üzüyor beni elbette ama daha iyi bir şey yapmak için ayrılıyorum. Güzel projelerle çıkacağım tekrar karşınıza.”

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