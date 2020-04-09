Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu’nun sevgilisi Sude merak konusu oldu

Jüri üyesine hayranlığından sık sık bahseden iddialı yarışmacı Su’yun “Kemal Bey sizinle göz göze konuşmak istemiyorum, ayıp oluyor Sude Hanım’a. Sizin kankanız dış ses bana bir şeyler söyledi. ‘Kemal Bey’in kendi sevgilisi var, yılan desenle bir elbise giymişti’. “ sözleri ardından Kemal Doğulu’nun sevgilisi merak konusu oldu. Ancak Su, anlattıklarının hayal ürünü olduğunu ifade etti.

Kemal Doğulu bir dönem kendisinin jüriliğini yaptığı yarışmalardan birinde tanıştığı Özden Cerrahoğlu ile ilişki yaşamıştı. Moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşayan Özden Cerrahoğlu, ilişkisi bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısıyla el ele görüntülendi.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kuaför ve pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Mersinlidir ve Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, 12 yaşında Mersin‘de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.



Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.



Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019’da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.