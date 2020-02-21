Doya Doya Moda’dan Emel mi elendi? Emel Başkan kimdir, kaç yaşında?

Cuma günleri eleme bölümüyle ekrana gelen Doya Doya Moda’nın son fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Alışveriş görüntüleriyle başlayan Doya Doya Moda’nın haftanın finali fragmanına Kemal Doğulu’nun “Haftalık puanlar sonucunda üzülerek bu hafta Emel’e veda ediyoruz.” Sözleri damga vurdu. Emel Başkan’ın yarışmadan elenip elenmeyeceği 21 Şubat Cuma günü saat 14.00’te başlayacak bölümde belli olacak.

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 1990 yılında dünyaya geldi. Evli ve aslen Konyalı olan yarışmacı, daha önce dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımıyor.