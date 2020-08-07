Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oluyor– Doya Doya Moda’da kim elenecek?

Doya Doya Moda’da haftanın finali saat 13.00 itibariyle başladı. Piknik Şıklığı konseptinde 1 saatlik alışveriş süresinde yarışmacılar, en güzel piknik kıyafetlerini kombinleyerek jüriyi etkilemeye çalışacak. Süre sonunda 7 beden büyük yarışmacı, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in karşısına çıkacak. Doya Doya Moda haftanın finali bölümünün sonunda 5 günlük puanlar toplanacak, hem haftanın birincisi hem de elenen isim belli olacak.

Doya Doya Moda’da geçen hafta kim elendi?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sabiha ve Rabia oldu, ancak jüri bugün bir bayram sürprizi yaparak bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.Jüriden en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan yarışmacı ise 86 puanla Rümeysaoldu.