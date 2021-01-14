Doya Doya Moda’da Sema Öztürk sürprizi - Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda’nın 14 Ocak tarihli konuğu Sema Öztürk oldu. Oyunculuğun yanı sıra sunucu kimliğiyle de tanınan Sema Öztürk, Doya Doya Moda yarışmacılarını puanlayacak. Peki, Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında?
Sema Öztürk, 23 Haziran 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kral Tv'de Vj'lik ve sunuculuk yaptı.
“Şaka Gibi” , “Ekopazar”, “Yabancı Gelin”, “Bugün ne giysem final programı sunuculuğu”, “Dokun Bana”, “Formula 1 sunumu”, “2oda1 salon” programlarının sunuculuğunu yaptı.
“Karadayı”, “Hacı”, “Melekler Adası”,”Karamelek”, “Ayrılsak da Beraberiz”, "Meryem" dizilerinin yanı sıra “Deli Dumrul” ve “Avrupalı” sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.
Sema Öztürk, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.
2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini canlandırdı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle