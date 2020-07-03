Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? sorusu yanıt buluyor - İşte Doya Doya Moda'nın ilk üçü

Doya Doya Moda'da sezon finali heyecanı geldi çattı. Doya Doya Moda'da 1. olarak şampiyon olacak ismin kim olacağı ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı. Doya Doya Moda'da finale kalan 4 yarışmacıdan biri bu sezonun şampiyonu olacak ve 50 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Ancak 2. ve 3. Olan yarışmacılara da ödül verilecek.Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek. Ayrıca Doya Doya Moda'nın şampiyonu olan isim, "Türkiye'nin en şık büyük beden kadını" seçilmiş olacak.

Peki Doya Doya Moda'da kim şampiyon olacak? Su Baher Mi? Sündüz Durmaz mı? Betül Böçkün mü? Hanzade Nuh mu? Merak edilen soru yarın cevabını bulacak.

DOYA DOYA MODA FİNALİSTLERİ

Su Baher

21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

Sündüz Durmaz

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

Betül Böçkün

24 yaşında olan Betül Böçkün, aslen Bingöllü. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan sevilen yarışmacı kuaförlük yapıyor.

Hanzade Nuh

Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum.”