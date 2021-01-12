Doya Doya Moda'da Özlem Yıldız sürprizi - Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu. Aslen Çerkez kökenli olan Özlem Yılmaz, İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır.



Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. 1995 yılında VJ’lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı.



Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Bir dönem yaşadığı maddi krizle haberlere konu olan Sinan Serter’in Özlem Yıldız’dan 12 yaşında Demir isminde bir oğlu var.