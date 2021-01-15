Doya Doya Moda'da Özlem Kaymaz sürprizi - Özlem Kaymaz kimdir, oğlunun hastalığı ne?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 14 yaşında İtalyan Lisesi'nde okurken Marie Claire'in ilk Türkiye sayısının kapağına çıkan Türk kızı olmuştur. 18 yaşındayken 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçildi.

Mustafa Sandal'ın ilk albümü Suç Bende'de aynı adlı şarkının klibinde yer aldı

Bir süre modellik yaptıktan sonra Hollandalı mühendis Watze de Vries ile evlenerek Hollanda'ya yerleşmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.

Özlem Kaymaz'ın kızı Tara hakkında

Tara Madelein De Vries (d. 6 Ekim 1998 Amsterdam, Hollanda). Türk manken. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olmuştur. Özlem Kaymaz'ın Hollandalı eski eşi Watze de Vries'ten olan kızıdır.

Özlem Kaymaz'ın oğlunun hastalığı nager sendromu nedir?

Nager sendromu, çok nadir görülen anne karnında başlayan bir anomalidir. Tanımı 1948’de Nager tarafından yapılmıştır. Hastalık özellikle yüz ve üst ekstremiteleri etkilemektedir. Literatürde 100’den fazla vaka bildirimi olmuştur.

NAGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?



Dış kulak yolu anomalileri ve buna bağlı işitme sorunları, iletim tipi işitme kaybı,

1- Üst ekstremite ön kol kemiklerinde anomali, ön kol kemiklerinin gelişmemesi veya yokluğu,

2- Alt ekstremite anomalileri ,

3- Omurga yapısında anomali ve buna bağlı skolyoz,

4- Baş parmağın az gelişmesi veya yokluğu,

5- Çenenin çok küçük olması ve alt çenenin az gelişmesi,

6- Elmacık kemiklerinin gelişmemesi,

7- Yarık damak,

8- Kalp anomalileri, kalpde delik olarak da bilinen VSD

9- Böbreklerin gelişiminde sorunlar,

10- Kafa içi yapılarının gelişimi fizyolojik olup, çoğunlukla zeka seviyesi normaldir.