Doya Doya Moda’da Özde neden yok? Doya Doya Moda Özde ayrıldı mı?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında yer alan Özde Karacan favori isimler arasında bulunuyor. TV 8’de hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın yeni bölümlerinde Özde’nin neden yer almadığı merak konusu haline geldi.

DOYA DOYA MODA’DA ÖZDE NEDEN YOK?

Yarışmaya sonradan katılan Özde’nin yeni bölümlerde yer almaması merak konusu oldu. Başarılı yarışmacının midesinden ameliyat olduğu açıklanan, doktor tavsiyesi ile evde istirahat etmesi gerektiği duyuruldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI ÖZDE KİMDİR?

Yarışmaya Mersin'den katılan Özde, 28 yaşında. 9 Mart 2020 Doya Doya Moda'ya dahil olan ve kendine ait takı aksesuar mağazası olan yeni yarışmacı Özde Karacan, giyimiyle jürinin dikkatini çekmişti. ‘’Haftanın birincisi ben olacağım. Modayı ve giyinmeyi kızlara öğreteceğim’’ sözleri ile iddiasını ortaya koyan Özde, katıldığı ilk hafta birinci olarak altın kolyeyi kazanmıştı.