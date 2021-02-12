Doya Doya Moda'da kimler elendi? sorusu yanıt buluyor... Doya Doya Moda'nın birincileri belli oldu

Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Yarışmacılar bugün Sevgililer Günü konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Yayın saati öne çıkan çekilen Doya Doya Moda'dan elenen isimler saat 17.15'te belli olacak. Haftanın 4 günü 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar, haftanın finalinde 10 puan üzerinden mücadele edecek.

Hafta içi ve Cuma günü aldığı puanlar doğrultusunda 96 puanla Ceren haftanın birincisi oldu ve sonsuz kolyesini almaya hak kazandı. Erkeklerde ise Adnan 109 puanla birinci oldu. İkinci saatini alan Adnan, mutluluğunu dile getirdi.

KİM ELENECEK?

Dört günlük sıralamada kadınlarda en düşük puan Fatma Keleş'e ait, erkeklerde ise puanlar birbirine çok yakın olduğu için eleme potasına kalacak isim sürpriz olacak.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz hafta erkekler kategorisinde pota olmadı. Dolayısıyla eleme yapılmadı ancak Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini de açıkladı.