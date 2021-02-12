Doya Doya Moda'da kimler elendi? İşte Doya Doya Moda'dan elenen isimler ve haftanın birincileri

Doya Doya Moda'da haftanın finali geride kaldı. Yarışmacılar haftanın finalinde Sevgililer Günü konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Haftanın 4 günü 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar, haftanın finalinde 10 puan üzerinden mücadele etti.

HAFTANIN BİRİNCİLERİ

Hafta içi ve Cuma günü aldığı puanlar doğrultusunda 96 puanla Ceren haftanın birincisi oldu ve sonsuz kolyesini almaya hak kazandı. Erkeklerde ise Adnan 109 puanla birinci oldu. İkinci saatini alan Adnan, mutluluğunu dile getirdi.

KİM ELENDİ?

Bu hafta Doya Doya Moda'dan elenen isimler Fatma ve Emre oldu.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz hafta erkekler kategorisinde pota olmadı. Dolayısıyla eleme yapılmadı ancak Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini de açıkladı.