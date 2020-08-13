MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu
GeriTelevizyon Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu
Abone Olgoogle-news

Doya Doya Moda'da bir bölüm daha geride kaldı. Haftanın dördüncü gününde Doya Doya Moda yarışmacıları ‘ton sürt ton’ kombinleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda'da günün puanları ortaya çıktı. Cuma günleri haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da, haftanın dördüncü günü sona erdi ve podyumda kombinlerini sergileyen yarışmacılar puanlandı. Peki, Doya Doya Moda'da günün birincisi hangi isim oldu, hangi yarışmacı kaç puan aldı?

 Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı?

Nur: 8
Birben: 19
Ayten: 9
Rümeysa:8
Sabiha:5
İmani:10
Rabia:13

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle