Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu
Doya Doya Moda'da bir bölüm daha geride kaldı. Haftanın dördüncü gününde Doya Doya Moda yarışmacıları ‘ton sürt ton’ kombinleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı? 13 Ağustos Doya Doya Moda puan durumu
Doya Doya Moda'da günün puanları ortaya çıktı. Cuma günleri haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da, haftanın dördüncü günü sona erdi ve podyumda kombinlerini sergileyen yarışmacılar puanlandı. Peki, Doya Doya Moda'da günün birincisi hangi isim oldu, hangi yarışmacı kaç puan aldı?
Doya Doya Moda'da kim kaç puan aldı?
Nur: 8
Birben: 19
Ayten: 9
Rümeysa:8
Sabiha:5
İmani:10
Rabia:13
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