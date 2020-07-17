Doya Doya Moda’da kim elenecek? İşte Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda puan durumu 17 Temmuz itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Doya Doya Moda’da kim elendi sorusu bugün yapılacak olan son puanlamanın ardından belli olacak. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma yeni sezon ile devam ediyor. Yeni sezon yarışmacıları arasında yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli olacak. Dün gün birincisi 16 puanla Rümeysa olmuştu. İşte Doya Doya Moda ile ilgili bilgiler…

DOYA DOYA MODA’DA KİM ELENDİ?

Henüz elenen isim belli olmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA PUAN DURUMU

16 Temmuz’da Aslı 5 puan, Rümeysa 16 puan, Nur 6 puan, Birben 8 puan, Rabia 7 puan, İmani 9 puan, Aylin 10 puan aldı.

15 Temmuz’da Rabia 14 puan, Aylin 6 puan, Rümeysa 11 puan, Aslı 5 puan, Nur 8 puan, İman, 8 puan, Birben 5 puan aldı.

Doya Doya Moda'da ilk gün İmani 16 puan, Nur 15 puan, Aylin 12 puan, Rabia 10 puan, Rümeysa 6 puan, Birben 9 puan, Aslı 9 puan aldı.