Doya Doya Moda'da kim elenecek? Doya Doya Moda'dan elenecek isim belli oluyor

Büyük bedene sahip yarışmacıların, şıklık yarışına girip tarzlarını en iyi şekilde yansıtmak için mücadele verdiği Doya Doya Moda ekran macerasında bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Doya Doya Moda'nın beşinci gününde yarışmacılar şıklıklarını konuşturacak ve gün sonunda jüriler tarafından puanlamalar yapılacak. İzleyiciler ise aynı zamanda haftanın finali olan beşinci gününde Doya Doya Moda'dan elenecek ismi merak ediyor.

GEÇEN HAFTA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sedanur, Hanzade ve Sündüz oldu. Elenen ismi jüriler açıkladı. Böylelikle haftanın elenen ismi en düşük puanı alarak elenen isim Sedanur oldu.