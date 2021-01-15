Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Partnerli ilk eleme...

Doya Doya Moda’da bir hafta daha tamamlanmak üzere. En şık olabilmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar haftanın final gününde yine en iyi olabilmek için ter dökecek.



15 Ocak 2021 haftanın final bölümünde en yüksek puanı alarak haftayı birinci tamamlayanlar isimlerin yanı sıra e n düşük puanı alarak Doya Doya Moda’ya veda edecek isimler belli olacak. Doya Doya Moda’da bu hafta en alt sırada Furkan ve Serap yer alıyor. İkilinin elenip elenmeyeceği ilerleyen dakikalarda belli olacak.